Defesa de hacker Rui Pinto ataca advogado

Jornal alemão fala em incompatibilidade na Eurojust.

Por Tânia Laranjo | 08:44

A defesa do hacker Rui Pinto, que poderá ter sido o espião do Benfica nos último anos, atacou agora João Lima Cluny, o advogado que fez parte da equipa que defendeu o Benfica no processo E-Toupeira, por alegado conflito de interesses.



O pai do advogado é o magistrado António Cluny, representante português na Unidade de Cooperação Judiciária da União Europeia (Eurojust), e esteve presente na conferência de imprensa dada por aquele organismo sobre as denúncias no ‘Football Leaks’.



Vários blogues afetos ao FC Porto assinalaram nos últimos dias a proximidade do advogado ao representante português naquele organismo e o jornal alemão Der Spiegel veio agora garantir que João Cluny deveria ter invocado a incompatibilidade do pai.



"Nunca tive intervenção em qualquer processo mencionado [casos de Mourinho ou Cristiano Ronaldo]. Nunca comentei com o meu pai nada sobre nenhum processo e não há acordos secretos para além dos que os que constam do processo", disse ao CM o advogado.



António Cluny, à Lusa, afirmou que a sua intervenção foi apenas "de relações-públicas" numa conferência de imprensa.



PORMENORES

Processo de extradição

A PJ pediu a extradição de Rui Pinto, que está preso em Budapeste. A decisão está ainda pendente de decisão do tribunal da capital húngara. Tem de ser decidido até 19 de março.



Diz que tem medo

Em entrevista ao jornal alemão ‘Der Spiegel’, Rui Pinto garantiu que tinha medo de ser extraditado para Portugal. Disse temer os adeptos do Benfica, mas nada disse sobre a possibilidade de integrar o sistema de proteção de testemunhas.



Prisão domiciliária

O hacker português está em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica. O Ministério Público pediu a revogação da medida, o que foi rejeitado pela Justiça. Rui Pinto continua na casa que arrendou em maio do ano passado.