Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Der Spiegel’ suspeita de António Cluny

Representante português no Eurojust negou qualquer envolvimento com os casos denunciados pelo Football Leaks.

09:07

António Cluny, representante português na Unidade de Cooperação Judiciária da União Europeia (Eurojust), negou qualquer envolvimento com os casos denunciados pelo Football Leaks e com os processos da detenção do hacker Rui Pinto.



O ‘Der Spiegel’ avançou com a suspeita e diz que o filho do magistrado, João Lima Cluny, já enfrentou Rui Pinto num caso judicial em 2014.



A publicação alemã revelou ainda que João Lima Cluny é associado do escritório de advogados Morais Leitão, que representa figuras como Cristiano Ronaldo e José Mourinho em casos de justiça relacionados com o Football Leaks.



António Cluny negou também o envolvimento do filho.