Homem apanhado pelo SEF a fazer sexo com menina de 15 anos numa casa de massagens em Lisboa

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou esta segunda-feira o resgate de uma menina de 15 anos, de nacionalidade estrangeira, que era obrigada a prostituir-se numa "clínica" de massagens em Lisboa.Na operação, os inspetores detiveram a dona do estabelecimento, uma portuguesa de 57 anos, onde alegadamente a menor, assim com outras mulheres eram forçadas a prostituir-se.Foi ainda identificado e constituído arguido um homem de 54 anos que frequentava aquele espaço e mantinha relações sexuais com a menina menor resgatada pelo SEF.Buscas na casa de massagens e na habitação da proprietária do espaço resultaram na apreensão de dinheiro dos clientes e outras provas.A adolescente foi ouvida em tribunal. A dona da "clínica" de massagens, indiciada por lenocínio e lenocínio de menores vai ser presente a tribunal esta terça-feira para ficar a conhecer as medidas de coação.