Homem baleado em tiroteio na Lourinhã

Vítima tem 51 anos e foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Por Joana de Sales | 08:54

Um homem de 51 anos foi baleado num tiroteio num bairro da Lourinhã.



O alerta foi dado às 20h40 deste domingo.



A vítima foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, perto das 22h00.



Segundo apurou o CM junto de fonte da PSP da fonte hospitalar, a vítima foi alvejada "abaixo do tórax", do lado esquerdo do corpo, e já foi sujeita a cirurgia.



Desconhece-se, para já, qual o estado de saúde do homem baleado.



A PJ terá sido contactada para investigar o caso.



Em atualização