Homem baleado no peito em Lisboa. Suspeito está em fuga

Um homem de 35 anos foi este domingo baleado no peito, na Avenida da Índia, em Lisboa, e uma testemunha referiu tratar-se de uma tentativa de roubo por um suspeito que se colocou em fuga, disseram fontes policiais.O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse à agência Lusa que a "desordem com arma de fogo" aconteceu pelas 06h30, na Avenida 24 de julho, da qual resultou "um ferido, do sexo masculino, transportado para Hospital de São José, em Lisboa".Outra fonte policial acrescentou à Lusa que uma mulher, sem precisar a idade e se a mesma acompanhava o homem baleado, "também ficou ferida vítima de agressão física" pelo suspeito e foi levada para o mesmo hospital.Esta testemunha relatou às autoridades ter-se "tratado de uma tentativa de roubo" levada a cabo no parque de estacionamento da Cordoaria Nacional, na Avenida da Índia.Como a ocorrência envolveu arma de fogo, a investigação passou para a Polícia Judiciária.