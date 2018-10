Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso barrica-se em casa depois de disparar contra o genro em Loures

Vítima terá conseguido escapar aos disparos.

Por Daniela Vilar Santos | 21:42

Um idoso disparou, este sábado à noite, contra o genro no bairro do Tazim, em São Julião do Tojal, Loures.



Ao que o Correio da Manhã apurou, a vítima terá escapado ilesa e o agressor barricou-se em casa com a arma.



O genro fugiu e alertou as autoridades.



Fonte da GNR confirma ao CM que os militares estão a tentar resolver a situação. Uma equipa de negociadores já foi mobilizada para o local.