Barrica-se em casa e tenta agredir PSP

Homem de 50 anos tinha bebido e ameaçava atirar-se do 4º. andar onde vive.

Por Ana Palma e Rui Pando Gomes | 01:30

Alcoolizado, o homem, de cerca de 50 anos, começou por partir tudo na casa onde mora, num 4º andar de um prédio na avenida São João de Deus, no centro de Portimão. Depois barricou-se no apartamento e disse que se ia matar.



Segundo o CM apurou, o alerta foi dado por vizinhos do homem, assustados com o barulho que se ouvia da habitação, cerca das 21h30 de segunda-feira. Sozinho na casa, o homem ameaçava suicidar-se, afirmando que se iria atirar do 4º andar para a rua.



Quando a PSP de Portimão chegou ao local, tentou iniciar negociações, no sentido de acalmar o homem e levá-lo a sair da casa, onde, pelo barulho, continuava a partir tudo o que encontrava. "Só se ouviam gritos e barulhos de coisas a serem partidas", relatou ao CM um popular, que solicitou o anonimato.



Uma vez chegados à conclusão de que era impossível acalmar o homem, que insistia que se ia matar saltando da janela, os agentes da PSP de Portimão não tiveram outra solução que não fosse a de forçar a entrada da casa.



Aí, foram recebidos com violência pelo indivíduo que, com um pau na mão, ainda os tentou agredir, embora sem sucesso. Acabou por ser manietado e detido, pelas 00h30.



Os Bombeiros Voluntários de Portimão e o INEM também acorreram ao local.



O CM soube que o homem já tem um historial de perturbações, tendo sido protagonista de outra alegada tentativa de suicídio há cerca de dois anos.