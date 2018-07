Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem barrica-se com as duas filhas em casa de Vila Nova de Gaia

Suspeito atirou objetos pessoais pela janela antes de ser detido.

15:47

Um homem barricou-se esta sexta-feira com as suas duas filhas durante uma hora numa casa de Vila Nova de Gaia.



O suspeito foi detido pouco tempo depois após ter recusado sair, tendo mesmo atirado objetos pela janela, que danificaram as viaturas em redor.



A polícia e o INEM já foram chamadas ao local e conseguiram convencer o homem a entregar-se. Na rua são visíveis objetos como latas de tinta, vassouras e outros objetos que atirou para a rua.



Acabou por ser retirado, já algemado, pela PSP, por volta das 15h45.



O homem não terá gostado que um automóvel branco estivesse estacionado à porta de sua casa.



Em atualização