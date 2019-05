Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem barricou-se dentro de carro e ameaçou fazer explodir bomba em Vizela

Veículo já foi revistado e não foi encontrado nenhum explosivo.

15:28

Um homem esteve barricado esta quinta-feira em Vizela, no distrito de Braga, e ameaçava que tinha uma bomba dentro do carro.



O carro encontrava-se no parque de estacionamento que pertence à repartição de finanças de Vizela.



O alerta foi dado por volta das 14h00.



Estão ainda no local os Bombeiros de Vizela, operacionais das Forças de Segurança, a GNR, negociadores e equipas de inativação de explosivos.



Foi montado um largo perímetro de segurança junto ao sítio onde o homem se encontrava barricado.



As autoridades estão a tentar percebem quem será este suspeito que se ameaça explodir.



O veículo já foi revistado e não foi encontrado nenhum explosivo.



O dono do carro, um homem que se encontrava no local muito transtornado, estará junto da GNR. Ainda não se conhecem as motivações do homem que ameaçou ter uma bomba dentro do carro.



Foi o dono do carro que deu o alerta aos Bombeiros de Vizela.



Em Atualização