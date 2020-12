Homem de 31 anos morre após ser esfaqueado na rua no Seixal

Um homem, de 31 anos, morreu durante a noite desta quarta-feira, após ter sido esfaqueado na via pública, na Arrentela, Seixal.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros da Trafaria, o óbito foi declarado já no Hospital Garcia de Orta, em Almada.sabe que a vítima terá sofrido golpes na zona do abdomén, crânio e costas. O agressor colocou-se em fuga, estando agora a ser procurado pelas autoridades.O alerta ocorreu cerca das 18h58 e foi dado por populares que encontraram o homem na via pública.