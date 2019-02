Homem em estado grave após colisão dentro do Aeroporto de Lisboa

PSP está a investigar as causas deste acidente rodoviário.

Por João Tavares | 12:07

Duas viaturas chocaram durante a madrugada deste domingo dentro do perímetro do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, tendo provocado uma vítima, que sofreu ferimentos considerados graves e foi transportada para o hospital de São José, segundo fonte do Comando da PSP de Lisboa.



O acidente teve lugar na zona da placa mas em nada afetou o funcionamento do principal aeroporto do país.



O alerta soou às 05h00, altura em que a movimentação naquela zona era reduzida. Fonte da ANA – Aeroportos de Portugal avançou que a situação já se encontra resolvida.



O condutor de um dos veículos, que pertencia à empresa de limpezas, teve de ser desencarcerado pelos bombeiros Sapadores de Lisboa, sendo depois transportado com ferimentos graves ao hospital.



A PSP está agora a investigar as causas deste acidente rodoviário.