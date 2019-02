Acidente aconteceu durante a manhã deste sábado. Estão 20 operacionais no local.

Por Paulo Jorge Duarte | 11:56

Uma colisão entre cinco carros provocou um ferido grave e dois ligeiros, cerca das 11h00 deste sábado, na Estrada de Brito, em S. Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia, Porto. As vítimas foram transportadas para o Hospital de Gaia.



A vítima grave corresponde a uma mulher, que segundo o que o CM conseguiu apurar, estava no passeio quando foi abalroada por um veículo ligeiro. No acidente estiveram envolvidos cinco veículos, dois deles estacionados no momento em que se deu a colisão.

Os bombeiros da Aguda e Sapadores de Gaia estão no local. A GNR de Arcozelo foi chamada. O trânsito está condicionado nos dois sentidos.



Às 12h00 estavam no local 20 operacionais, com oito veículos de apoio ao socorro.