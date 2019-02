Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR caça fraude de milhões em Coimbra

Unidade Fiscal anunciou a apreensão de milhares de artigos contrafeitos.

Por M.F. | 06:00

A Unidade Fiscal da GNR de Coimbra anunciou esta sexta-feira a apreensão de milhares de artigos contrafeitos, mais de 73 mil euros em numerário, armas, ouro e trinta viaturas, que, no total, ascende aos dois milhões de euros, fruto de uma investigação que decorre há 18 meses.



"São perto de 49 mil peças de vestuário e calçado contrafeito, pronto a colocar no mercado, numa rede de contrafação que reproduzia tudo: desde o produto final até ao embalamento, incluindo as caixas de armazém, com os respetivos logótipos das marcas", disse o major Rui Chantre, do Destacamento de Ação Fiscal da GNR de Coimbra.



O grupo trabalhava em garagens, residências e zonas industriais, "sem o cumprimento de quaisquer obrigações declarativas em sede dos impostos sobre os rendimentos e do IVA", esclarece a GNR.



Na operação estiveram envolvidos 115 militares, que realizaram 114 buscas nos distritos de Castelo Branco, Setúbal, Lisboa, Aveiro, Braga, Viseu e Porto, em locais de fabrico, armazenagem e distribuição.