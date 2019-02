Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ala Pediátrica do Hospital de São João em risco de ser decidida pela Justiça

Marta Temido confirma início das obras da futura ala Pediátrica para o final deste ano.

Por Aureliana Gomes | 06:00

O impasse para a construção da ala Pediátrica do Hospital de S. João, Porto, não tem fim à vista.



A ministra da Saúde, Marta Temido, reuniu esta sexta-feira com a Associação Joãozinho e a Associação de Pais de Crianças com Cancro para anunciar que as obras deverão começar no final deste ano ou início de 2020 - como tinha sido revelado aquando da visita de Marcelo Rebelo de Sousa, no dia de Natal.



Descontentes, as associações acusam o Governo de faltar ao prometido e de não ter intenção de fazer obra. Prometem avançar para tribunal.



"Apesar das promessas, o Governo está determinado em não fazer, nem deixar fazer", disse Pedro Arroja, da Associação Joãozinho. Também desapontado com o encontro ficou o representante dos Pais de Crianças com Cancro. "Resultados práticos são poucos. O que assistimos aqui foi a uma promessa que não passa disso", explicou Jorge Pires.



Agora, o caminho parece ser mesmo a Justiça. "Hoje fiquei com a certeza que já tinha: na próxima semana, vamos avançar com um ação contra o Hospital de S. João, obrigando-o a cumprir o contrato que assinou com a nossa associação [cedência de terreno] e retirar o serviço de sangue do espaço onde será construída a ala Pediátrica", disse Pedro Arroja, garantindo que não vai ceder à titularidade da obra.



E Jorge Pires vai apresentar uma queixa-crime para apurar responsabilidades no sucessivo adiamento. "O que estão a fazer é atirar-nos areia para os olhos. Pessoas que dizem uma coisa hoje e depois não cumprem têm de ser responsabilizadas", lamentou.



A ala Pediátrica funciona em contentores provisórios desde 2011.