Um homem foi encontrado morto numa autocaravana, esta segunda-feira, em Tavira. O homem de 59 anos, de nacionalidade inglesa, tinha sido dado como desaparecido.Ao que oconseguiu apurar não há suspeitas de crime mas a PSP investiga as circunstãncias.Os bombeiros arrombaram a porta do veículo uma vez que havia sido noticiado o desaparecimento do homem junto ao rio Gilão, em Tavira.