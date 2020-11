Um homem com cerca de 75 anos foi encontrado esta terça-feira morto e amarrado nas mãos e pés, dentro de casa, em Maiorga, Alcobaça.



O alerta para as autoridades foi dado por uma familiar que encontrou a vítima já sem vida. O homem tinha um saco na cabeça no momento em que foi encontrado.





O corpo do homem foi transportado para o serviço de Medicina Legal de Leiria, onde será autopsiado e a Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias da morte.

Em atualização