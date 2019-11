Um homem de 29 anos foi esta madrugada de sexta-feira esfaqueado à porta da discoteca Twelve Club, perto da Avenida Luísa Todi, em Setúbal.A discussão terá começado noutro ponto da cidade.O grupo do agressor terá causado danos num viatura do grupo da vítima.Mais tarde a vítima estaria a entrar na discoteca Twelve Club quando foi esfaqueada na zona do tórax pelo agressor, que acabou por se colocar em fuga.O agressor fugiu, mas acabou por ser detido pela PSP e entregue à Polícia Judiciária, juntamente com a arma do crime.