Patrão mata companheiro da ex-mulher a tiro de caçadeira em Lousada

Um homem de 26 anos foi morto na via pública com um tiro de caçadeira pelo ex-companheiro da mulher ao início da manhã desta terça-feira, em Alvarenga, Lousada, Porto.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o homicida, de 31 anos, entregou-se no posto territorial da GNR da Lixa.sabe que a vítima leve é a mulher, de 30 anos, que também terá sido atingida por estilhaços e transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel. O homicida é padeiro e era o patrão das vítimas, que estavam a fazer a distribuição do pão no momento do crime.O alerta ocorreu às 06h02. Ao local acorreram quatro operacionais apoiados por dois veículos terrestres, que cerca das 10h30 estavam a proceder à limpeza da via.Em atualização