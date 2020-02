Homem morre esmagado entre camião e parede em Aljustrel

Um trabalhador da Câmara Municipal de Aljustrel morreu esmagado por um camião num acidente de trabalho esta segunda-feira.



Trata-se de um homem com 62 anos, funcionário da Câmara Municipal, casado e com dois filhos.



O alerta foi dado pelas 15h00 para a Rua Infante D. Henrique, em Aljustrel.



A vítima encontrava-se fora do camião, numa rua da vila, a utilizar a grua do veículo para colocar um contentor de entulho em cima mesmo. O peso terá sido muito e o camião encostou lateralmente à parede de uma casa. O trabalhador ficou entre o camião e a parede.



O óbito foi declarado no local.



O camião está a ser retirado do local com a ajuda de uma retroescavadora.



No local estiveram os Bombeiros de Aljustrel e de Ourique, num total de 24 operacionais, apoiados por 11 veículos de várias entidades.



Uma equipa da Autoridade para Condições de Trabalho também esteve no terreno para avaliar as condições em que ocorreu o acidente.