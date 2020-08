Três assaltantes de cara destapada sequestrataram esta terça-feira de madrugada um idoso na casa de banho do próprio em Rio Tinto, no Porto.A vítima de 83 anos foi amarrada com cintos e abraçadeiras enquanto o trio lhe roubava 12 mil euros em dinheiro, algumas moedas de uma coleção e ainda o cartão multibanco.O homem conseguiu posteriormente libertar-se e deu o alerta aos vizinhos cerca das 13h40.A PSP esteve no local e a investigação passou agora para a alçada da PJ do Porto.