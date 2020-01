Incêndio atinge casa e faz um morto em Vila Real

Um incêndio consumiu uma casa e provocou a morte a um homem esta quarta-feira em Pousada, Vila Real.Uma mulher ficou ainda com ferimentos ligeiros.A casa do casal ficou completamente destruída, restando apenas a fachada da habitação.Os bombeiros estiveram no local, com 25 operacionais, apoiados por 10 meios terrestres.As circunstâncias em que ocorreu o incêndio estão ainda a ser apuradas.Em atualização