Um homem, com cerca de 40 anos, e a mãe, com cerca de 60, ficaram feridos este domingo num incêndio que deflagrou numa habitação na Rua 18 de junho, em São Pedro da Cova, Gondomar.As vítimas tiveram de ser transportadas para o hospital.sabe que a mulher ficou com ferimentos ligeiros e o homem com queimaduras em 60% do corpo, sendo transportado em estado grave.O alerta foi dado às 09h34.Foram mobilizados para o local 18 operacionais, apoiados por seis viaturas terrestres dos Bombeiros de São Pedro da Cova, INEM, GNR e Proteção Civil.Em atualização