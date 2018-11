Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em prédio da Baixa do Porto mata mulher de 100 anos

Chamas irromperam na manhã desta sexta-feira em prédio da Rua da Alegria.

Um incêndio que deflagrou pelas 9h30 desta sexta-feira num prédio da Baixa do Porto matou mulher de 100 anos que vivia na habitação há vários anos. As chamas deflagraram no primeiro andar de um prédio de três pisos da Rua da Alegria.



Um vizinho conta à CMTV que viu a vítima a aparecer à janela, procurando salavar-se, mas terá caído logo de seguida e não conseguiu escapara às chamas e ao fumo muito intensos. Duas pessoas que passavam no local ainda tentaram usar uma mangueira para combater o fogo e uma delas tentou entrar no prédio, mas não conseguiu, devido à intensidade do fogo.



A vítima teria 100 anos e era a única ocupante do edifício.



Os bombeiros depararam-se com o corpo carbonizado ao entrarem no imóvel em chamas. O comandante dos Sapadores confirma que não residia mais ninguém no prédio.



