Um incêndio deflagrou esta tarde na Serra da Carregueira, na localidade de Belas, concelho de Sintra. O incêndio já atingiu o perímetro do quartel da Carregueira, onde se encontram as tropas do Regimento dos Comandos.As chamas estão a ser combatidas por um meio aéreo, 65 operacionais e 15 viaturas terrestres. É possível avistar a nuvem de fumo desde o Estádio da Luz, em Lisboa.O alerta foi dado às 15h54.Em atualização