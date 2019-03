Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmão de Miguel Macedo absolvido dos crimes de acesso ilegítimo, peculato e abuso de poder

António Macedo acusado de aceder a um processo que visava um empresário de Braga.

15:06

O irmão do ex-ministro Miguel Macedo, António, foi absolvido dos três crimes de que era acusado.



António Macedo estava acusado de três crimes, um de acesso ilegítimo, um de peculato e outro de abuso de poder, está há um ano suspenso de funções.



O irmão de Miguel Macedo, já com antecedentes pelo mesmo tipo de crimes, sofria acusações de ter acedido 22 vezes, fora do horário de serviço e aos sábados e domingos a um processo que visava um empresário de Braga.



