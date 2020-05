Jovem de 20 anos desaparece durante ida ao mar na Praia da Barra em Ílhavo

Decorrem as buscas por um jovem de 20 anos, que está desaparecido na praia da Barra, na Gafanha da Encarnação, em Ílhavo, desde o final da tarde.Um casal, com cerca de 20 anos, que também estava na água, foi resgatado. As duas vítimas têm sinais de hipotermia e estão a ser assistidas no areal pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro e pelos bombeiros de Ílhavo.O alerta foi dado às 18h37, para uma situação de pré-afogamento. A Polícia Marítima de Aveiro está no local.Ao que tudo indica, as três pessoas estavam a tomar banho junto ao molhe sul da Praia da Barra