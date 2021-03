Três jovens com idades compreendidas entre os 17 e os 19 anos foram detidos por 18 roubos, com recurso a armas brancas, na zona da Grande Lisboa.Os suspeitos combinavam encontros com vítimas que tinham objetos à venda online, aparentando tratarem-se de comuns compradores, e montavam uma armadilha para roubar esses mesmos bens. Telemóveis, consolas de videojogos e malas eram os principais focos dos roubos.Para a prática dos crimes chegaram a utilizar uma arma de fogo numa das ocasiões, sendo que na maioria das restantes armas brancas. Uma das vítimas foi mesmo agredida, no olho, nas costas e abdómen, deixando-a num estado grave.Os suspeitos estão também fortemente indiciados numa série de outros crimes violentos, designadamente relacionados com roubos a estafetas de empresas de comércio on-line de bens de restauração, em que após a encomenda da refeição, esperavam pela chegada do estafeta que acabava por lhe ver roubada a encomenda por este grupo de criminosos.Este grupo atuava na zona de Lisboa, entre dezembro de 2020 e março deste ano, mas também nas comarcas de Loures, Amadora, Seixal e Setúbal.Um dos detidos encontra-se com pena suspensa por condenação de crimes de roubo, pese embora, todos têm antecedentes criminais.Foram cumpridas cinco buscas domiciliárias que culminaram na apreensão de uma arma branca; uma consola de videojogos que tinha sido roubada por este grupo; três malas de marcas de considerável valor; vários telemóveis (sendo que dois deles confirmadamente foram roubados por este grupo); e vários objectos em ouro.