Ladrão com carro furtado na Áustria corta comboios em Setúbal

A PSP de Setúbal prendeu um homem que atirou um carro furtado na Áustria para um troço de via férrea da cidade, durante a fuga a uma patrulha policial. A circulação de comboios esteve interrompida na Linha do Sado.





A viatura levantou suspeitas à PSP pelas 20h20 de sábado, quando o condutor da mesma foi filmada a abastecer sem pagar numa bomba de combustível situada na Rua da Cerâmica. Lançado o alerta, um carro-patrulha deteta a viatura pelas 21h10, noutro ponto da cidade, e move uma perseguição discreta.





Na zona das Fontainhas, o condutor depara-se com uma carrinha de uma Equipa de Intervenção Rápida a circular em sentido oposto. O homem que circulava na viatura de matrícula austríaca desviou a direção da mesma, destruindo um gradeamento de acesso à via férrea. O automóvel ficou imobilizado em cima dos carris, o que levou a PSP a pedir à CP que ordenasse o corte da circulação ferroviária na linha do Sado.





O condutor acabou por ser detido. Teve de receber tratamento hospitalar a ferimentos ligeiros. A viatura foi apreendida pela PSP.