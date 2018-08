Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marido mata mulher a tiro na Figueira da Foz

Suspeito utilizou uma arma de fogo para cometer o crime.

11:01

Um homem matou a mulher de 48 anos na Figueira da Foz. O homicida estará em fuga segundo apurou o CM.



Desconhecem-se as circunstâncias em que o crime aconteceu, sabe-se no entanto que o suspeito utilizou uma arma de fogo e disparou na mulher de 48 anos.



Ainda foram tentadas várias manobras de reanimação mas o óbito acabou por ser confirmado no local.



O alerta foi dado pelo filho do casal por volta das 7h47 desta terça-feira.



