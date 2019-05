Megaoperação da PJ nas Finanças leva a buscas e detenções em todo o País

A Polícia Judiciária está a efetuar uma megaoperação com buscas em todo o País, atacando as Finanças, num combate ao crime económico. Já foram feitas detenções.A PJ vai fazer a apreensão de documentos em vários Departamentos de Finanças. Investigam-se crimes de corrupção, tendo sido a Unidade de Combate à Corrupção que desencadeou estas buscas e que está em campo.Para além destes organismos do Ministério das Finanças, representantes da Fazenda Pública também estão a ser alvo desta investigação, devido a penhoras.Recorde-se que está em curso uma investigação contra o crime de corrupção.Em atualização