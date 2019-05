PJ detém 16 elementos dos 'Hells Angels' em megaoperação de Norte a Sul do País

Há pelo menos 16 elementos pertencentes ao grupo motard 'Hells Angels' que foram detidos durante uma megaoperação da PJ que está em curso, durante a manhã desta terça-feira, de Norte a Sul do País.Esta é a segunda megaoperação de combate à associação criminosa em torno dos Hells Angels que, em julho de 2018 já tinha detido 60 pessoas, mais de 41 em prisão preventiva.Segundo o que oconseguiu apurar, a acusação tem de ser deduzida até 11 de julho, pelo que o processo terá de estar encerrado antes.Esta megaoperação terá por isso como objetivo identificar e deter os restantes membros do grupo motard como consolidação de prova e recolha de mais elementos nas habitações dos individuos, por forma a provar que os elementos continuam a atuar.Recorde-se que estes grupo tem origem na Alemanha mas tem crescido em Portugal nos últimos anos. Esta organização altamente organizada e onde impera a lei do terror, vai-se renovando ao longo dos anos, dificultando as operações policiais.