Menino de 7 anos morre em colisão entre vários carros em Alenquer

Um menino de 7 anos morreu ao final da tarde desta segunda-feira numa violenta colisão entre três carros ocorrida no IC2, à passagem por Marés, concelho de Alenquer.



O acidente causou ainda mais cinco feridos. Entre eles estão os dois irmãos, com ferimentos ligeiros, da vítima mortal – os três seguiam com o pai num carro. Há um ferido grave, que era o condutor de uma das outras viaturas.

O IC2 encontra-se cortado desde 18h32 em ambos os sentidos, confirmou ao CM Rodolfo Batista, comandante dos bombeiros de Alenquer.

O socorro mobilizou 24 operacionais e 11 viaturas dos bombeiros, INEM e GNR.