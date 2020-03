Um militar da GNR, de 28 anos, foi agredido com uma garrafa na cabeça na noite de sábado quando tentava acabar com uma festa brasileira e impor o recolhimento obrigatório em Carvoeiro, Lagoa.Segundo o que oconseguiu apurar, as autoridades foram chamadas por causa do ruído e quando o militar tentou entrar na casa onde decorria a festa, em pleno Estado de Emergência, foi agredido.A vítima, pertencente ao posto da GNR de Carvoeiro teve de ser encaminhado para um hospital e levou quatro pontos na zona da testa.Os agressores, filho e pai de 23 e 40 anos, foram detidos depois de terem sido acionados reforços. Presentes a tribunal esta segunda-feira, foram libertados.Ao, António Barreira, da Associação Profissional da Guarda referiu que "foi o Estado português que foi agredido e este caso envergonha todos os portugueses. São necessárias medidas mais dissuasoras para que não aumente o sentimento de impunidade".Esta madrugada também foram detidas mais duas pessoas em Lagoa por resistência à autoridade.