O Ministério Público pediu esta quarta-feira 12 anos de prisão para a jovem cabo-verdiana de 22 anos que abandonou bebé em contentor do lixo em Lisboa.O Ministério Público considera que houve premeditação do ato pelo facto da jovem ter escondido a gravidez e ter colocado o filho no lixo. Bebé terá ficado 37 horas no contentor até ter sido descoberto.A sentença será conhecida no próximo dia 21.