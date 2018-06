Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em despiste nas Caldas da Rainha horas depois de acusar álcool no sangue

Vítima tinha sido mandada parar numa Operação Stop.

11:31

Um despiste no centro da cidade das Caldas da Rainha fez este domingo uma vítima mortal. Segundo a CM conseguiu, o homem com cerca de 35 a 40 anos tinha sido fiscalizado horas antes numa Operação Stop e tinha sido detetada a presença de álcool no sangue.



A vítima mortal, natural de Alfeizarão, estava inibida de conduzir durante 12 horas, no entanto, não cumpriu intimação e acabou por se despistar esta manhã por volta das 8h.



O corpo já saiu do local. No local encontra-se a PSP e os Bombeiros que procedem à investigação do caso e limpeza do local do sinistro.