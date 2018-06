Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidentes matam dois jovens em Sintra e Castro Daire

Vítima mais nova seguia de moto quando bateu num carro.

Por Tiago Virgílio Pereira e Daniela Vilar Santos | 01:30

Dois acidentes de viação e um atropelamento mataram, nas últimas horas, dois jovens de 18 e 25 anos e um homem de 75.



O primeiro acidente aconteceu pelas 06h00 deste sábado, junto à localidade de Aruil, no concelho de Sintra. Quando os Bombeiros de Belas chegaram ao local, Fábio Latas estava já sem vida.



O óbito acabou por ser confirmado pelo médico da VMER de Loures. A GNR de Pero Pinheiro está a investigar as causas do despiste que aconteceu numa zona de reta.



Pelas 07h45, um homem de 75 anos morreu na zona da Ponte Velha, Marvão, depois de ser colhido por um automóvel. Também aqui o óbito foi declarado no local. O corpo do homem, que residia em Alvarrões, seguiu para o gabinete de Medicina Legal do hospital de Portalegre para ser autopsiado.



Pelas 10h15, Tiago Pinto, de 18 anos, morreu quando ultrapassava um carro, em Mões, Castro Daire. Uma colisão lateral acabou por projetar a moto do jovem contra um poste de iluminação.



A vítima era do concelho de Sátão. Do acidente resultou também um ferido ligeiro que foi para o hospital de Viseu.



"Meu querido filho, deixaste-me cedo demais"

Horas antes do acidente, Fábio Latas esteve a divertir-se com amigos numa festa na zona de Aruil. Seguia sozinho ao volante quando se despistou, acabando por morrer.



A família está inconsolável. "Meu querido filho, deixaste-me cedo demais. O meu coração chora de dor, mas quero sempre recordar-te com um sorriso. Serás mais uma estrelinha no céu", escreveu a mãe, Fátima Latas, no Facebook.



Outros acidentes

Ferido grave em Paredes

Um motociclista, de 44 anos, ficou ferido com gravidade após a colisão entre a moto onde seguia e um carro, este sábado à tarde na Estrada Nacional 15, em Mouriz, Paredes.



Foi levado para o hospital de Penafiel onde recebeu assistência.



Atropelada em Tondela

Uma jovem de 18 anos foi este sábado colhida por um carro, numa estrada em Nandufe, Tondela. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Tondela.



A jovem foi transportada no helicóptero do INEM para os hospitais da Universidade de Coimbra.