Balas de borracha disparadas durante motim em prisão de Lisboa. Bombeiros controlam chamas

Estão detidos cerca de 190 reclusos onde decorrem os incidentes.

Por Miguel Curado | 20:11

Está a ocorrer, esta terça-feira à tarde, um motim na Ala B do Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde se encontram detidos cerca de 190 reclusos. O Grupo de Intervenção de Segurança Prisional (GISP) foi chamado ao local e já foram disparadas balas de borracha, apurou o CM.



Os detidos atearam fogo a caixotes do lixo e atiraram vários materiais dos andares superiores. Os bombeiros já chegaram à prisão para controlar as chamas.



Jorge Alves, presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), disse à Lusa ter conhecimento de que foi convocado hoje ao fim da tarde "todo o pessoal que estava de folga e a intervenção do GISP, por confrontos na Ala B daquele estabelecimento, na rua Marquês da Fronteira, em Lisboa.



O dirigente sindical disse não ter de momento mais pormenores, estando a tentar contactar os representantes sindicais no EPL.



A Lusa tentou pedir esclarecimentos ao diretor-geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção, Celso Manata, e aos seus serviços, mas não obteve resposta.



Os alegados desacatos ocorrem numa altura em que decorre o último de quatro dias de greve dos Guardas Prisionais e que rondou uma adesão de cerca de 80%.



Os guardas prisionais marcaram esta greve de quatro dias para exigir a revisão do estatuto profissional e a progressão na carreira, além de contestarem o novo horário de trabalho.



O universo de guardas prisionais ronda os 4.350 para uma população prisional perto dos 13.000 reclusos.