Mulher acusa PSP de a ter detido e espancado em frente à filha de 8 anos

Uma mulher acusa a PSP do Casal de São Brás, Amadora, de a ter detido e espancado em frente à filha de 8 anos, domingo ao início da noite, após um desentendimento com um motorista de autocarros.

Cláudia Simões, que esta segunda-feira à tarde ainda estava internada no Hospital Amadora-Sintra, regressava, conta uma amiga nas redes sociais, a casa na Falagueira com a filha quando, já no autocarro, deram conta que a menor se havia esquecido do passe para o transporte.





O motorista terá chamado a PSP. Num vídeo publicado nas redes sociais é visível uma luta entre Claúdia Simões e pelo menos um agente, numa paragem de autocarro, que termina com o polícia a manietar a mulher, em frente à filha desta.

A denúncia refere que Cláudia Simões foi levada para a esquadra do Casal de São Brás e os agentes "começam a espancar a mulher, como se de um saco de boxe se tratasse, descarregando toda a raiva e força que possuem". O relato, que em poucas horas atingiu mais de meio milhar de partilhas, refere supostos insultos raciais e que as agressões se prolongaram até a mulher desmaiar.

O CM apurou, junto de fonte policial, que a mulher terá "reagido mal" à primeira abordagem e "mordeu várias vezes o agente", obrigando ao uso da força.

Questionado pelo CM, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP ainda não reagiu à denúncia nem deu uma versão oficial da ocorrências.