Mulher assassinada pelo marido em Vieira do Minho

Agressor entregou-se às autoridades. Em 2019 já morreram 13 mulheres vítimas de violência doméstica.

06.03.19

Uma mulher foi assassinada pelo marido esta quarta-feira em Salamonde, Vieira do Minho, no distrito de Braga.



Ao que o CM apurou, o suspeito entregou-se à GNR de Braga após cometer o crime e confessou a autoria do mesmo. O caso está entregue à Polícia Judiciária.



A vítima terá sido morta por estrangulamento pelo companheiro, com cerca de 40 anos, após uma discussão. O casal era proprietário de um café em Salamonde, Vieira do Minho, e tinha uma filha em comum, que não se encontrava na habitação à hora do crime.



O crime ocorreu dentro de casa por volta das 20h30 desta quarta-feira.



Esta é a 13ª mulher morta em circunstâncias de violência doméstica desde o início do ano.