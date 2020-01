Mulher morre atropelada por trator em Santa Maria da Feira

Uma mulher, de 69 anos, morreu atropelada por um trator madeireiro, esta terça-feira, na Rua Mestra Emília, em Rio Meão, Santa Maria da Feira.Segundo o que oconseguiu apurar, quando os meios de socorro chegaram ao local a vítima ainda estava em paragem cardiorrespiratória. Não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local pela equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital da Feira.O alerta foi dado às 10h23. No local estiveram os Bombeiros da Feira e a VMER do Hospital da Feira, além da GNR, num total de sete operacionais, apoiados por três viaturas.