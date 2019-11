Mulher morre intoxicada com monóxido de carbono em Esmoriz. Marido e criança em estado grave

Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas com gravidade na sequência de uma intoxicação com monóxido de carbono, durante a madrugada deste domingo, em Esmoriz.Segundo o que oconseguiu apurar, a vítima mortal é uma mulher de 76 anos e os feridos graves correspondem ao marido da vítima, também de 76 anos e uma menina, de oito anos, que será neta deste casal.sabe que este casal estava emigrado em França e teria chegado esta sexta-feira a Portugal. Na noite deste sábado, a família terá feito uma fogueira passar assar peixe e, devido às temperaturas baixas, não a apagaram antes de ir dormir.O homem foi encontrado despido em cima da cama e transportado para o Hospital de Matosinhos. A menina encontra-se no Hospital de São João, no Porto.O alerta foi dado cerca das 07h00.Em atualização