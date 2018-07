Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nove anos de prisão para homem que atacou ex-namorada de amigo com ácido

Edmundo Fonseca atacou a inglesa Eleanor Chessel a mando de Cláudio Gouveia, que também já foi condenado.

Edmundo Fonseca, de 45 anos, foi condenado esta sexta-feira a nove anos de prisão, por ter atacado Eleanor Chessel com ácido, no Tribunal de Portimão. Pedido terá sido feito por Cláudio Gouveia, o ex-namorado da vítima, que já foi condenado a 12 anos de prisão.



O crime ocorreu na noite de 6 de maio, do ano passado, em Alvor. O arguido foi condenado pela tentativa de homicídio, depois de atirar ácido para a vítima, que sofreu queimaduras em cerca de 60 por cento do corpo e ficou desfigurada.



Edmundo disse em tribunal que Cláudio deslocou-se com ele, do Funchal para o Algarve, e lhe pediu para roubar o telemóvel e agredir Eleanor. O arguido garantiu que se recusou a bater na jovem mas admitiu que acabou por aceitar roubar-lhe o telemóvel e atirar-lhe para cima um líquido, que Cláudio Gouveia lhe entregou e que lhe terá dito tratar-se de urina.



Edmundo Fonseca assegurou que a sua intenção nunca foi matar a jovem, hesitando muito em aceitar atirar-lhe o líquido, e revogando que pensava tratar-se de urina, apesar da sua tonalidade acastanhada, o que não convenceu os juízes.