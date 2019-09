Nove feridos em choque frontal entre dois carros no IP2 em Beja

Nove pessoas ficaram feridas, uma das quais em estado grave, numa colisão fontral entre dois carros em São Matias, Beja. O trânsito está condicionado no IP2, ao quilómetro 330.Segundo o que oconseguiu apurar, o alerta foi dado às 06h15.O ferido em estado grave sofreu várias fraturas e foi transportado para o Hospital de Beja, assim como as restantes vítimas.Às 08h15 estavam no local 14 operacionais, com o apoio de seis viaturas entre Guarda Nacional Republicana (GNR) Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Bombeiros de Beja e da Vidigueira.