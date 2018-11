Mala suspeita que levou à evacuação da Praça do Comércio tinha material fotográfico

Caixa foi encontrada junto ao Ministério da Justiça e polícia alargou o perímetro de segurança.

Por Miguel Curado | 17:13

Um objeto suspeito junto ao Ministério da Justiça obrigou, esta sexta-feira, a evacuar Praça do Comércio, em Lisboa, confirmou o CM junto de fonte da PSP. Após diligências, as autoridades perceberam que a mala continha material fotografico, tratando-se de um falso alarme. O alerta foi dado às 14 horas.



Uma caixa preta numa paragem de autocarro lançou o alerta e um agente da Polícia Municipal fez diligências no local para perceber a quem pertencia. Não conseguindo encontrar o dono, a PSP foi alertada e a brigada especial da Polícia chamada ao local.



Após um raio-x à mala, foi revelado que no seu interior estava material fotográfico.



O trânsito automóvel e o acesso pedonal foram reabertos, informou o comissário Tiago Garcia aos jornalistas.



A PSP ainda ponderou realizar um "rebentamento controlado" da caixa, mas acabou por não ser necessário.



Alarme na Praça do Comércio



O perímetro de segurança foi alargado a ministérios e serviços ali localizados durante a tarde: "Neste momento não sabemos o que é e, portanto, estamos a tratar como se fosse uma ameaça. O centro de inativação e engenhos explosivos e segurança e subsolos está no local a avaliar esta situação", disse fonte da PSP à Lusa esta sexta-feira antes de ver o que estava no interior da mala que lançou o alerta.



Foi cortado o trânsito junto ao Ministério da Justiça e também os estabelecimentos comerciais da zona foram sendo encerrados ao longo da tarde.



"Fez-se um perímetro de segurança inicial, foi aumentando e então agora decidiu-se pela evacuação da praça para as equipas poderem atuar à vontade", salientaram as autoridades.



Em resposta escrita enviada à Lusa, fonte do Metropolitano de Lisboa explicou que "foi fechado o acesso que dá para a zona de superfície da Praça do Comércio ao pé do Ministério das Finanças", após contacto da PSP.





Em atualização