Paraquedista morre após saltar de arriba na Nazaré

Homem, de 50 anos, estava junto à praia do Norte. Vídeo do momento pode chocar os leitores mais sensíveis.

14:21

Um homem de 50 anos, de nacionalidade alemã, morreu esta segunda-feira na Nazaré na sequência de um salto de uma escarpa com cerca de 95 metros de altura em que o paraquedas abriu demasiado tarde, divulgou a Capitania da Nazaré.



Uma pessoa que se encontrava no local do salto captou o momento da queda. As imagens podem chocar os leitores mais sensíveis.



No vídeo é possível ver que o paraquedas só abriu quando a vítima já se encontrava no chão.





Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, o socorro inicial foi prestado por um tripulante da estação salva-vidas da Nazaré, bombeiros e polícia marítima.



O acidente aconteceu às 12h07 e o óbito foi declarado às 12h50.