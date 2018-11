Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rasgo deixa apostadora sem 20 mil euros de raspadinha no Cacém

Quando comprou a raspadinha, viu que estava danificada na parte inferior, mas não deu importância.

Por J.S. | 01:30

Elisabete Rodrigues comprou uma raspadinha ‘Grande Sorte’ de dois euros num mediador do Cacém, Sintra. Raspou o bilhete e verificou que tinha um prémio de 20 mil euros – mas não o vai receber.



Quando comprou a raspadinha, viu que estava danificada na parte inferior, mas não deu importância. No entanto, o dano não permite efetuar a leitura do código. "Não percebo a decisão da Santa Casa porque o bilhete está identificado, o código também está no verso", alega.



A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa explica ao CM que recusou pagar o prémio porque "o bilhete não se apresentava nas condições previstas no Regulamento deste jogo" e que os procedimentos em vigor estão "disponíveis para consulta nos mediadores".