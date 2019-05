Piloto português capturado na Líbia

Identidade do piloto ainda não foi revelada, sendo este apontado como um mercenário ao serviço das forças governamentais.

Por João Tavares | 14:10

Um caça Mirage F1 foi abatido na Líbia e o piloto – apontado como sendo um português – foi capturado por militares do Exército Nacional daquele país. Em várias contas nas redes sociais, o homem é descrito como um elemento do Governo do Acordo Nacional, mas de nacionalidade portuguesa.



A aeronave foi abatida esta terça-feira na área de Al-Hir, a sul de Tripoli, por forças leais ao senhor da guerra Khalifa Haftar. O piloto terá conseguido ejetar-se mas acabou capturado, apresentando alguns ferimentos. As duas forças estão envolvidas num aceso confronto bélico, tentando ter o controlo de Tripoli.



A identidade do piloto ainda não foi revelada, sendo este apontado como um mercenário ao serviço das forças governamentais. Os militares do Exército Nacional divulgaram, contudo, algumas imagens do piloto, que apresenta ferimentos ao nível da cara.

Momento em que o caça Mirage F1 pilotado pelo português é abatido