PJ e SEF detêm ladrão que tentou matar homem com várias facadas em Lisboa

A unidade de terceira linha do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com o apoio da Polícia Judiciária de Lisboa, deteve este domingo à noite, um homem que, quinta-feira, tentou matar outro com várias facadas, num alegado roubo, em Lisboa, apurou o CM.

O suspeito, que atuou com um cúmplice, estava de passagem por Portugal. Sabendo disso, a PJ montou uma espera no aeroporto e avisou o SEF.

Ontem, o homem foi monitorizado assim que deu entrada no aeroporto e quando fez check-in num voo para Inglaterra foi agarrado por uma equipa do SEF.

A PJ vai apresentar o suspeito a juiz.