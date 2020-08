PJ faz buscas no âmbito do processo das golas antifumo

A PJ está a fazer um conjunto de buscas domiciliárias e não domiciliárias no âmbito do processo das golas antifumo, que tem como arguidos, entre outros, o ex-secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves e o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mourato Nunes.



Em causa está o crime de fraude na obtenção de subsídios com fundos comunitários.





O processo que investiga os negócios efetuados no âmbito do programa Aldeia Segura/Pessoas Seguras, no qual estão incluídas as golas antifumo, tem sete arguidos por suspeitas de fraude na obtenção de subsídio num valor superior a 125 mil euros.