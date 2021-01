Portugal pagou indemnização à família do ucraniano morto no aeroporto de Lisboa

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, em conjunto com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) pagou a indemnização à família de Ihor Homeniuk, o ucraniano morto no Aeroporto de Lisboa.A Indemnização no valor de 712.950 euros, já foi comunicada ao advogado da família."Este pagamento do Estado decorre ao abrigo do mecanismo extrajudicial, de adesão voluntária, ágil e simples, destinado à determinação e ao pagamento célere da referida indemnização por perdas e danos, não patrimoniais e patrimoniais, aprovado para o efeito pela Resolução do Conselho de Ministros, de 14 de dezembro", pode ler-se no comunicado.